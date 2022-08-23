Прощание с журналисткой Дарьей Дугиной. Прямой эфир

В столичном телецентре "Останкино" проходит прощание с журналисткой Дарьей Дугиной. Проститься пришли близкие, друзья и коллеги Дарьи.

Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался в ходе движения. Это случилось 21 августа на Можайском шоссе близ подмосковного поселка Большие Вяземы.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать это дело в производство Главного следственного управления ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Философ Александр Дугин, комментируя смерть дочери, попросил российскую власть довести спецоперацию до победного конца. Также он назвал свою дочь православной, патриотичной девушкой, которая никогда не призывала к насилию или войне.

Слова соболезнования родным и близким Дарьи Дугиной выразил Владимир Путин. Президент назвал случившееся подлым и жестоким преступлением, которое оборвало жизнь доброго, талантливого человека, служившего своей стране и людям.