Пассажиров вернувшегося в Осло самолета отправят в Москву другим рейсом

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Пассажиров рейса SU2175 Осло – Москва компании "Аэрофлот", который ранее вернулся в аэропорт вылета, отправят в российскую столицу на самолете большей вместимости. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как уточнили представители "Аэрофлота", людей доставит в Москву рейс SU 2535. В компании также заверили, что после возвращения в Осло пассажиров обеспечили всем необходимым, как того требуют федеральные авиационные правила и стандарты самой компании.

Ранее командир борта Осло – Москва подал сигнал о нештатной ситуации. В то время лайнер Airbus A321–211 находился в воздушном пространстве Швеции. Позже самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета. Как пояснили в пресс-службе "Аэрофлота", лайнеру пришлось вернуться обратно по технической причине.