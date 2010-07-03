Резервный борт Azur Air вылетел из Антальи в Москву после возвращения самолета

Резервный борт авиакомпании Azur Air вылетел в российскую столицу после того, как выполнявший рейс ZF-8886 Анталья – Москва (Внуково) самолет вернулся в аэропорт отправления, сообщает Агентство "Москва".
В аэропорту турецкого курорта всем пассажирам задержанного рейса предоставили напитки и горячее питание, как того требуют авиационные правила.
Прибытие рейса во Внуково ожидается в 18:10 по московскому времени. Представители авиакомпании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.
Утром 23 июля самолет российской авиакомпании Azur Air Анталья – Москва вернулся в аэропорт вылета. Командир Boeing 767 спустя 10 мин после взлета из Антальи связался с диспетчерами и сообщил о незначительной неисправности.
После этого было принято решение вернуться в аэропорт вылета для обеспечения полной безопасности полетов. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме.
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