Резервный борт Azur Air вылетел из Антальи в Москву после возвращения самолета

Фото: flightradar24.com

Резервный борт авиакомпании Azur Air вылетел в российскую столицу после того, как выполнявший рейс ZF-8886 Анталья – Москва (Внуково) самолет вернулся в аэропорт отправления, сообщает Агентство "Москва".

В аэропорту турецкого курорта всем пассажирам задержанного рейса предоставили напитки и горячее питание, как того требуют авиационные правила.

Прибытие рейса во Внуково ожидается в 18:10 по московскому времени. Представители авиакомпании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Утром 23 июля самолет российской авиакомпании Azur Air Анталья – Москва вернулся в аэропорт вылета. Командир Boeing 767 спустя 10 мин после взлета из Антальи связался с диспетчерами и сообщил о незначительной неисправности.

После этого было принято решение вернуться в аэропорт вылета для обеспечения полной безопасности полетов. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме.