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10:05

Самолет Анталья – Москва вернулся в аэропорт вылета

происшествия

10:05

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Фото: flightradar24.com

Самолет российской авиакомпании Azur Air Анталья – Москва вернулся в аэропорт вылета, следует из данных сайта Flightradar24.

"Экипажем была замечена незначительная неисправность, после чего он принял решение вернуться в аэропорт вылета для обеспечения полной безопасности полетов. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиакомпании.

Также стало известно, что для пассажиров уже предоставлено резервное воздушное судно. Вылет пройдет в ближайшее время. Представители авиакомпания принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что командир Boeing 767 спустя 10 мин после взлета из Антальи связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации. Затем самолет развернулся над Восточным Средиземным морем и двинулся по направлению в аэропорт вылета.

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происшествия

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