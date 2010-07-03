Самолет Анталья – Москва вернулся в аэропорт вылета

Фото: flightradar24.com

Самолет российской авиакомпании Azur Air Анталья – Москва вернулся в аэропорт вылета, следует из данных сайта Flightradar24.

"Экипажем была замечена незначительная неисправность, после чего он принял решение вернуться в аэропорт вылета для обеспечения полной безопасности полетов. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе авиакомпании.

Также стало известно, что для пассажиров уже предоставлено резервное воздушное судно. Вылет пройдет в ближайшее время. Представители авиакомпания принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что командир Boeing 767 спустя 10 мин после взлета из Антальи связался с диспетчерами и сообщил о нештатной ситуации. Затем самолет развернулся над Восточным Средиземным морем и двинулся по направлению в аэропорт вылета.