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Происшествия

08:28

Число жертв крушения самолета в Пакистане выросло до 97

происшествия

Фото: AP Photo/Fareed Khan

Число жертв крушения самолета Airbus A320 в Пакистане рядом с аэропортом Карачи выросло до 97 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава пакистанской провинции Синд.

"Всего людей на борту – 99. Всего погибших – 97. Выжили двое", – говорили в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются работы. Известно, что при падении самолет разрушил не менее пяти жилых домов.

Ранее в социальных сетях были опубликованы кадры момента крушения. На них видно, как самолет резко снижается, а затем следует мощный взрыв.

Авиакатастрофа произошла днем 22 мая. По предварительным данным, разбившийся в Карачи рейс был внутренним перелетом из Лахора.

В департаменте ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел РФ сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших при крушении самолета нет.

Генеральный директор авиакомпании заявил Аршад Малик заявил, что возможной причиной трагедии стала техническая ошибка. Пакистанские власти начали расследование.

При крушении пассажирского самолета в Пакистане никто не выжил

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