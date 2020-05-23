Камеры сняли момент крушения Airbus A320 в Пакистане

Фото: twitter.com/MicHighClub

Камеры наблюдения, предположительно, запечатлели момент падения лайнера Airbus A320 в Пакистане.

На кадрах, опубликованных в Twitter, видно, что самолет резко снижается, а затем следует мощный взрыв, сообщает газета "Известия".

Авиакатастрофа произошла 22 мая. На борту Airbus А320 находились 91 пассажир и восемь членов экипажа.

Лайнер упал на жилой квартал города Карачи рядом с аэропортом, разрушено порядка пяти зданий. Возможной причиной называется техническая ошибка.

Минздрав пакистанской провинции Синд подтвердил гибель 97 человек при крушении, еще два человека выжили.

В МИД РФ сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших при крушении самолета нет.