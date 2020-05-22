Мэр Карачи заявил об отсутствии выживших при крушении лайнера в Пакистане

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При крушении лайнера А 320 "Пакистанских авиалиний" погибли все 107 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на мэра Карачи Васима Ахтара.

Он также уточнил, что самолет при падении разрушил не менее пяти жилых домов. Данные о возможных погибших среди местных жителей пока не поступали, подчеркнул Ахтар.

Авиакатастрофа произошла днем 22 мая. По предварительным данным, разбившийся в Карачи рейс был внутренним перелетом из Лахора.

В департаменте ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел РФ сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших при крушении самолета нет.

Генеральный директор авиакомпании заявил Аршад Малик заявил, что возможной причиной трагедии стала техническая ошибка. Пакистанские власти начали расследование.

