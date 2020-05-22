Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:19

Мэр Карачи заявил об отсутствии выживших при крушении лайнера в Пакистане

происшествия

Фото: ТАСС/Shahzaib Akber/EPA

При крушении лайнера А 320 "Пакистанских авиалиний" погибли все 107 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на мэра Карачи Васима Ахтара.

Он также уточнил, что самолет при падении разрушил не менее пяти жилых домов. Данные о возможных погибших среди местных жителей пока не поступали, подчеркнул Ахтар.

Авиакатастрофа произошла днем 22 мая. По предварительным данным, разбившийся в Карачи рейс был внутренним перелетом из Лахора.

В департаменте ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел РФ сообщили, что россиян среди погибших и пострадавших при крушении самолета нет.

Генеральный директор авиакомпании заявил Аршад Малик заявил, что возможной причиной трагедии стала техническая ошибка. Пакистанские власти начали расследование.

При крушении пассажирского самолета в Пакистане никто не выжил

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать