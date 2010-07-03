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12:02

В больницах Сиены остаются пять пострадавших в ДТП с автобусом россиян

происшествия ДТП за рубежом

12:02

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Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

В итальянских больницах остаются пятеро российских туристов, которые пострадали в аварии с автобусом 22 мая. Об этом сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в российском посольстве в Италии.

Как уточнили в дипмиссии, "по состоянию на 09:00 23 мая в больницах Сиены находятся пять граждан РФ". Состояние пострадавших россиян врачи оценивают как тяжелое и средней тяжести. Сотрудники посольства оказывают им все необходимое содействие, заверили в дипмиссии.

Утром 22 мая туристический автобус, направлявшийся из курортного города Монтекатини-Терме в Сиену, перевернулся и упал с дороги. В аварии погибла гид из России. Сообщалось, что еще 37 человек, включая 19 россиян, получили травмы.

35-летнего итальянского водителя, который, возможно, отвлекся во время движения, в результате чего и произошла авария, задержали. Его обвиняют в совершении ДТП с летальным исходом и нанесении увечий третьим лицам. В течение дня будет принято решение о его аресте.

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происшествия ДТП за рубежом

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