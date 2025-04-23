Авдеев: угрозы жизни пострадавшим в результате детонации в Киржачском районе нет

Фото: РИА Новости/Владимир Никонов

Пострадавшим в результате детонации боеприпасов во Владимирской области ничего не угрожает. Об этом заявил губернатор региона Александр Авдеев.

"Количество пострадавших к утру не изменилось: четыре человека, о которых я сообщал вчера (22 апреля. – Прим. ред.), из них трое госпитализированы", – уточнил он в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что волонтерский штаб действует в доме культуры, здесь же организован прием гуманитарной помощи. Всего в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 495 человек. Из них 159, 195 и 100 человек в Киржачском районе и еще 41 человек в Александровском муниципалитете. Всего из 495 эвакуированных – 13 детей.

"В ПВР организовано питание. Выясняем потребности эвакуированных жителей. Всем – содействие и забота", – заключил Авдеев.

22 апреля на складе воинской части в Киржачском районе началась детонация боеприпасов. По предварительным данным, инцидент произошел из-за возгорания на складе. В результате взрыва никто не погиб.

В регионе был объявлен режим ЧС и началась эвакуация жителей. Она затронула воинскую часть, 7 населенных пунктов и 12 дачных поселков. По данным на утро 23 апреля, детонация на складах постепенно завершается, но из-за ЧС в районе пока не работают ряд предприятий и школы. Также закрыта часть автодорог.

