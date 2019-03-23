Столичный ТЦ "XL" эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Москва 24

Торговый центр "XL" эвакуировали после информации об угрозе взрыва, передает ТАСС.

Из здания на Дмитровском шоссе вывели порядка 800 человек. Его проверяют оперативные службы.

Новая волна сообщений о "минировании" началась в России в января. Злоумышленники отправляли по электронной почте послания об угрозе взрыва на объектах инфраструктуры, в бизнес-центрах и магазинах. Информация оказывалась ложной.

В феврале это коснулось столичного региона. Пришлось эвакуировать школы, вузы, торговые и бизнес-центры, суды и больницы. Сведения о "минировании" также не подтвердились.

В марте среди прочих сообщалось об угрозе взрыва жилого дома на Дмитровском шоссе, комплекса "Москва-Сити", БЦ "Даниловская мануфактура", главного корпуса МГУ.

Предыдущая масштабная волна "минирований" пришлась на осень 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновники не установлены.