Водитель такси наехал на препятствие на улице Сталеваров

На улице Сталеваров машина такси врезалась в столб

Автомобиль такси наехал на препятствие на улице Сталеваров. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"Сегодня утром на улице Сталеваров, дом 56, автомобиль такси съехал с дороги и наехал на препятствие. По предварительной информации, есть пострадавший", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты выясняют причины ДТП.

Ночью водитель автомобиля каршеринга сбил женщину в районе Нагатинский затон на юге Москвы и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на пешеходном переходе около дома 12 на Судостроительной улице. В результате пострадала женщина 65 лет.