Автомобиль каршеринга сбил женщину на юге Москвы и скрылся

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Водитель автомобиля каршеринга сбил женщину в районе Нагатинский затон на юге Москвы и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил столичный Дептранс в Telegram.

Инцидент произошел на пешеходном переходе около дома 12 на Судостроительной улице. В результате пострадала женщина 65 лет.

Она госпитализирована с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана затылка, перелом лодыжки.

Ранее автомобиль совершил наезд на пешехода на переходе около дома 8 на улице Таллинская в районе Строгино на северо-западе Москвы.