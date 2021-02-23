Автомобиль сбил пешехода на северо-западе столицы

Фото: телеграм-канал Дептранс. Оперативно

Автомобиль совершил наезд на пешехода на северо-западе Москвы.

Инцидент произошел на переходе около дома 8 на улице Таллинская в районе Строгино. Как говорится в Telegram столичного Дептранса, в результате происшествия пешеход госпитализирован.

Ему поставлен диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, кома. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи.

Ранее водитель иномарки на юго-востоке столицы в ходе конфликта выстрелил в оппонента.