Брат погибшего от отравления жителя Подмосковья рассказал о случившемся

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Брат погибшего от отравления жителя подмосковного поселка Обухово рассказал о случившемся. В разговоре с газетой "Известия", мужчина сообщил, что проживал вместе с погибшими на одной лестничной клетке и работал в одной компании.

Утром в субботу, 22 января, ему позвонила коллега и сообщила, что его знакомая не заступила на службу. Мужчина решил проверить родственников, но дверь ему никто не открыл и на телефонный звонок не ответил.

"Я брату звонил, а там сбросили как будто. Я подумал: "Ну, походу спят, не хотят, чтобы тревожили". Впоследствии оказалось, что у него телефон в этот момент разрядился. Я больше ему не набирал. Через 15 минут вышел, постучал, никто не открыл", – рассказал брат погибшего.

Позже он услышал, как в квартире бегает ребенок и зовет маму. В результате мужчина решил открыть дверь самостоятельно и обнаружил своего брата и его девушку мертвыми, а ребенок был по пояс в рвотной массе.

"Я не понял, что это рвота, испугался, что это кровь. Повернул голову – в трех метрах от двери ко входу в комнату лежали девушка и мой брат. Они уже были холодные, я вызвал незамедлительно 112", – сказал он.

Мужчина отметил, что по внешним признакам выглядит так, будто члены семьи пили разные напитки и ели разную еду, из общего была только картошка. Версию отравления газом приехавшие на место специалисты исключили.

Брат погибшего также предположил, что семья могла отравиться купленными в магазине пирожками.

"В местном магазине девушка купила шесть пирожков, но в холодильнике оказалось их только два. То есть четыре были съедены, кем – непонятно. Ребенок сказал, что ел только пустую картошку", – поделился он.

Ранее сообщалось, что в подмосковном поселке нашли тела мужчины 1986 года рождения и женщины 1993 года рождения, 9-летнего ребенка госпитализировали. По предварительным данным, причиной смерти стало пищевое отравление. При осмотре квартиры следователи изъяли кастрюлю с супом для исследования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура.

В августе прошлого года столичная семья съела арбуз, который был куплен в магазине "Магнит". Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки появились признаки отравления. Их госпитализировали, а в больнице ребенок и пожилая женщина скончались.

Позднее было установлено, что причиной трагедии стало нарушение правил дезинсекции в магазине. Был задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая обрабатывала помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз.

В октябре 2021 года Мосгорсуд перевел дезинсектора из изолятора под домашний арест. Об этом сообщал адвокат обвиняемого Антона Котова. По его словам, следствие возражало, но суд принял сторону защиты. В изоляторе обвиняемый провел месяц.