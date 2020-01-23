В Бурятии воспитанника интерната арестовали по подозрению в изнасиловании школьниц

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18-летнего ученика Галтайской коррекционной школы-интерната в Бурятии арестовали на два месяца в рамках следствия по делу об изнасиловании двух несовершеннолетних девушек – воспитанниц того же учреждения, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки Бурятии.

"Мы пока только частично получили информацию от Следкома. И по ней мы, конечно же, отрабатываем. В интернате уже работают ведомственная и межведомственная комиссия", – уточнил замглавы Минобрнауки Бурятии Валерий Поздняков.

По данным следствия, над одной из девочек насильник издевался в период с 2017 по 2018 год.

Надругательство над второй потерпевшей произошло во время отдыха в оздоровительном лагере, куда выезжали воспитанники Галтайского учреждения летом в 2018 году.

"Тогда девочка отпросилась в туалет, вернулась через 15 минут в грязной одежде и с кровоподтеками на лице. Воспитательница позвонила завучу. Та сообщила директору, директор – в полицию. Приехали сотрудники отдела по работе с несовершеннолетними. Они нашли этого юношу. На тот момент факт изнасилования не нашел подтверждения. Мальчик подтвердил, что ударил девочку кулаком в нос. Тогда все ограничилось административным правонарушением", – добавил Поздняков.

Об изнасиловании в правоохранительные органы сообщили только в декабре 2019 года.

В ходе проведенной проверки следователи выяснили, что воспитанники данного учреждения несколько лет избивали друг друга, "травили" более слабых детей, а также употребляли наркотики.

Как заявили в региональном Минобрнауки, руководство образовательного учреждения не пресекало данные нарушения, поэтому в отношении администрации школы было возбуждено уголовное дело о должностном преступлении. Уголовное дело начальников интерната и дело юноши, которое было возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ "Изнасилование несовершеннолетней", были объединены в одно производство.

В Минобрнауки Бурятии заявили, что на время следственной проверки руководство интерната не отстранено от своей должности.

Кроме того, у ведомства вызывает многочисленные вопросы факт употребления учениками школы-интерната наркотиков.

"Они проходят регулярную диспансеризацию, медицинские осмотры – у них есть заключения. Также большинство из воспитанников состоит на учете в республиканском психолого-неврологическом диспансере. Все ученики этого интерната умственно отсталые", – уточнил Поздняков.

Он также добавил, что жалобы на интернат поступали и раньше.

Работница Мухоршибирского районного дома культуры Светлана Щеголихина рассказала, что никогда подобного поведения за воспитанниками школы не наблюдала, хотя дом культуры регулярно сотрудничает с Галтайским интернатом.

Однако другая местная жительница Татьяна Гостева сообщила о своих подозрениях по поводу плохих условий содержания воспитанников.

Ранее стало известно, что Гатчинский городской суд заключил под стражу подозреваемого в изнасиловании дочери многодетного отца Андрея Бовта. Кроме того, в частном доме, где подсудимый проживал со своей семьей, было обнаружено большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов.