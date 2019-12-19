Решилась судьба старших детей, проживавших в доме с оружием в Ленобласти

Фото: скриншот видео СК РФ

Старшие дети из семьи, в чьем доме в Ленинградской области обнаружили оружие, будут переданы под опеку тети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

"Сейчас достигнута договоренность, что в ближайшее время тетя заберет старших детей, младшие пока останутся на обследовании", – заявила специалист.

Инцидент произошел в деревне Химози в Гатчинском районе. В частном доме многодетной семьи было обнаружено большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов. Кроме того, глава семейства Андрей Бовт подозревается в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней дочери.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Оружие и боеприпасы были изъяты из дома. Детей изначально поместили в Гатчинскую районную больницу. В ходе проверки выяснилось, что у детей нет документов, образовательные учреждения они не посещали.

Как заявила Анна Кузнецова, с детьми общаются психологи.

