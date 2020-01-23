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Происшествия

23 января, 15:11

Власти Пекина отменили все масштабные общественные мероприятия

происшествия

Фото: AP Photo/Dake Kang

Власти Пекина приняли решение отменить все масштабные общественные мероприятия в городе для предотвращения эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, сообщает ТАСС.

Как уточнили в управлении по культуре и туризму китайской столицы, это позволит избежать массовых скоплений людей и благополучно провести Праздник весны (Чуньцзе, Новый год по лунному календарю).

Ранее власти Китая приостановили автобусное и водное сообщение с городом Ухань из-за нового коронавируса 2019-nCoV. Предписание поступило транспортным управлениям всех провинций, автономных районов и городов центрального подчинения.

Вспышка заболеваний новым типом коронавируса была зафиксирована в городе Ухань в Китае. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи.

По последним данным, число заболевших новым типом коронавируса в Китае достигло 600 человек. Из них 95 человек находятся в тяжелом состоянии.

Китайские ученые сошлись во мнении, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи. В исследовании участвовали специалисты из Пекина, Наньнина, Нинбо и Уханя.

Источником коронавируса могли стать змеи – китайские ученые

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