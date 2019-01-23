Угонщик самолета Сургут – Москва не признал вину

Угнавший самолет 41-летний Павел Шаповалов отрицает свою вину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ханты-Мансийский районный суд.
23 января суд ХМАО рассматривал вопрос об избрании меры пресечения для мужчины, который днем ранее просил экипаж лайнера, летевшего из Сургута в Москву, изменить маршрут. Во время заседания судья отметил, что Шаповалов не смог пояснить причины своего поведения на борту воздушного судна.
По словам судьи, стюардесса заявила, что Шаповалов говорил о своей причастности к терактам 11 сентября в США и этим объяснял свое желание поменять курс. Мужчину заключили под стражу до 22 марта. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Свои требования Шаповалов озвучил, когда пассажирский самолет находился в воздухе. Пилоты уговорили его сесть на дозаправку в Ханты-Мансийске, где в итоге мужчина и был задержан.
До инцидента в самолете мужчина получил судимость за порчу имущества. По данным телеканала Москва 24, он работал егерем в местном заповеднике и был уволен за прогулы.
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