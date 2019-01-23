Мертвого мужчину нашли у входа в столичный храм

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Тело мужчины средних лет обнаружили у входа в храм Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Осмотр трупа, найденного в Газетном переулке 22 января, не выявил признаков насильственной смерти.

Покойного доставили в морг. После случившегося начата проверка. Личность мужчины сейчас устанавливают следователи.