"Страдает отклонениями". Сестра угонщика самолета прокомментировала инцидент

Сестра угонщика самолета Сургут – Москва прокомментировала инцидент
Сестра Павла Шаповалова Евгения дала эксклюзивное интервью телеканалу Москва 24, заявив, что ее брат не способен ничего захватывать.
По ее словам, у мужчины были проблемы с психикой. "Он у нас немножко страдает отклонениями. Но агрессивно захватывать что-то он не мог никогда. Может быть, он как-то пошутил", – сказала Евгения.
Она добавила, что ее брат не был пьяным и вообще не употребляет спиртного. Имеющиеся незначительные отклонения, по утверждению сестры, связаны с травмой. "Я буду просить свиданий, чтобы поддержать его", – заключила женщина.
22 января самолет "Аэрофлота" вынужденно сел Ханты-Мансийске из-за попытки угона воздушного судна. Павел Шаповалов требовал от экипажа изменить курс лайнера, направлявшегося в Москву. После посадки в ХМАО 41-летнего мужчину задержали. Его могут арестовать в ближайшее время.
Пассажиров, летевших вместе с Шаповаловым, накануне отправили в столицу резервным бортом. Тем, кто остался в Ханты-Мансийске, предоставили гостиницы.
Шаповалову предъявили обвинение в угоне воздушного судна. В его крови не нашли следов наркотиков и алкоголя. Мужчине предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.
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