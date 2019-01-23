"Страдает отклонениями". Сестра угонщика самолета прокомментировала инцидент

Сестра угонщика самолета Сургут – Москва прокомментировала инцидент

Сестра Павла Шаповалова Евгения дала эксклюзивное интервью телеканалу Москва 24, заявив, что ее брат не способен ничего захватывать.

По ее словам, у мужчины были проблемы с психикой. "Он у нас немножко страдает отклонениями. Но агрессивно захватывать что-то он не мог никогда. Может быть, он как-то пошутил", – сказала Евгения.

Она добавила, что ее брат не был пьяным и вообще не употребляет спиртного. Имеющиеся незначительные отклонения, по утверждению сестры, связаны с травмой. "Я буду просить свиданий, чтобы поддержать его", – заключила женщина.

22 января самолет "Аэрофлота" вынужденно сел Ханты-Мансийске из-за попытки угона воздушного судна. Павел Шаповалов требовал от экипажа изменить курс лайнера, направлявшегося в Москву. После посадки в ХМАО 41-летнего мужчину задержали. Его могут арестовать в ближайшее время.

Пассажиров, летевших вместе с Шаповаловым, накануне отправили в столицу резервным бортом. Тем, кто остался в Ханты-Мансийске, предоставили гостиницы.

Шаповалову предъявили обвинение в угоне воздушного судна. В его крови не нашли следов наркотиков и алкоголя. Мужчине предстоит психолого-психиатрическая экспертиза.

