Пятый за день беспилотник сбит над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы министерства обороны РФ пресекли очередную атаку киевского режима, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, средства РЭБ подавили беспилотник над Карачевским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Около 14:00 по московскому времени российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью. До этого в этом же регионе 22 декабря система ПВО России уничтожила два БПЛА самолетного типа. Попытка атаки со стороны Украины была пресечена около 10:00 по московскому времени.

Кроме того, в Белгородской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России сбили беспилотник. Со слов губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в селе Двулучном Валуйского городского округа. Люди не пострадали, повреждений объектов инфраструктуры также нет, добавил он.

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике