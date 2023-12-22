ПВО России сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 14:00 по московскому времени над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области", – указано в сообщении.

Ранее в этом же регионе 22 декабря система ПВО России уничтожила два БПЛА самолетного типа. Попытка атаки со стороны Украины была пресечена около 10:00 по московскому времени.

Кроме того, в Белгородской области средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России сбили беспилотник. Со слов губернатора региона Вячеслава Гладкова, инцидент произошел в селе Двулучном Валуйского городского округа. Люди не пострадали, повреждений объектов инфраструктуры также нет, добавил он.

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Наро-Фоминском городском округе беспилотнике