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Происшествия

22 ноября, 22:27

Хинштейн рассказал о состоянии раненых в перестрелке росгвардейцев

происшествия безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Жизни двоих сотрудников ФГУП "Охрана", пострадавших в перестрелке у "Москва-Сити", ничто не угрожает, они находятся в больнице, заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Состояние потерпевших стабильное, несмотря на то, что один из них ранен в брюшную полость. В ближайшее время по требованию руководства Росгвардии их переведут в Центральный клинический военный госпиталь ведомства, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе заседания Пресненского районного суда следователь Следственного комитета заявил, что один из пострадавших охранников, участвовавших в перестрелке, скончался в больнице.

Решением суда задержанные Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов арестованы на два месяца. Их обвиняют в покушении на убийство и хулиганстве, соответственно.

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