Скончался один из пострадавших в перестрелке в "Москва-Сити"

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Скончался один из полицейских, пострадавший при перестрелке в "Москва-Сити". Он умер в больнице, рассказал следователь в Пресненском суде столицы, сообщает РИА Новости.

В связи с этим, обвинение в отношении задержанного ранее Эльдара Хамидова переквалифицируют с покушения на убийство двух и более лиц на убийство.

Ранее Пресненский районный суд на два месяца арестовал Магомеда Исмаилова, обвиняемого в хулиганстве. Следствие полагает, что другими участниками конфликта могут быть члены спортивного клуба, которым руководит Исмаилов. Сам обвиняемый свою вину не признал.

Перестрелка произошла 17 ноября на банкете в ресторане Crystal BallRoom. Конфликт произошел из-за припаркованного у здания автомобиля. Во время перестрелки были ранены шесть человек, включая двух сотрудников ФГУП "Охрана" Росгвардии.

21 ноября правоохранительные органы задержали двух мужчин.

Подробнее о произошедшем в "Москва-Сити" читайте в материале портала Москва 24.