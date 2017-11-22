Скончался один из пострадавших в перестрелке в "Москва-Сити"

22 ноября, 20:17
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Скончался один из полицейских, пострадавший при перестрелке в "Москва-Сити". Он умер в больнице, рассказал следователь в Пресненском суде столицы, сообщает РИА Новости.
В связи с этим, обвинение в отношении задержанного ранее Эльдара Хамидова переквалифицируют с покушения на убийство двух и более лиц на убийство.
Ранее Пресненский районный суд на два месяца арестовал Магомеда Исмаилова, обвиняемого в хулиганстве. Следствие полагает, что другими участниками конфликта могут быть члены спортивного клуба, которым руководит Исмаилов. Сам обвиняемый свою вину не признал.
Перестрелка произошла 17 ноября на банкете в ресторане Crystal BallRoom. Конфликт произошел из-за припаркованного у здания автомобиля. Во время перестрелки были ранены шесть человек, включая двух сотрудников ФГУП "Охрана" Росгвардии.
21 ноября правоохранительные органы задержали двух мужчин.
Подробнее о произошедшем в "Москва-Сити" читайте в материале портала Москва 24.
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