СК просит арестовать двух предполагаемых участников перестрелки в "Москва-Сити"

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Следователи просят суд арестовать двух задержанных по подозрению в участии в перестрелке у башни "Око" в "Москва-Сити".

Решение об избрании меры пресечения будет принято в Пресненском суде после 14:00, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.

Двое подозреваемых были задержаны СК 21 ноября. Речь идет о мужчинах 1988 и 1977 годов рождения.

Инцидент произошел вечером 17 ноября на банкете в ресторане Crystal BallRoom в башне "Око". Там присутствовало около 260 гостей. Конфликт произошел между посетителями и охранниками.

Охранники попросили водителя Mercedes припарковаться правильно, чтобы не мешать проходу гостей в здание. Но в это время из вставших рядом машин вышли несколько человек и прошли в здание. После этого послышались крики и стрельба.

В результате инцидента ранения получили шесть охранников. Первым задержали 31-летнего Эльдара Хамидова, позже остановили Toyota с другими подозреваемыми. Всего задержано восемь человек.

Делом о перестрелке займется управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России.