Следователи задержали подозреваемых в перестрелке в "Москва-Сити"

21 ноября, 12:05
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Следователи задержали двух подозреваемых в перестрелке в "Москва-Сити". Обсуждается вопрос об избрании им меры пресечения.
Подозреваемыми оказались мужчины 1988 и 1977 годов рождения. С ними проводятся опознания, очные ставки и другие следственные действия, сообщает пресс-служба СК РФ по столице.
Вечером 17 ноября 2017 года на банкете в ресторане Crystal BallRoom в башне "Око", где было около 260 гостей, произошел конфликт. По информации московского ГСУ СК РФ, ссора случилась между неустановленными посетителями центра и охранниками.
Охранники попросили водителя Mercedes припарковаться правильно, чтобы не мешать проходу гостей в здание. Но в это время из вставших рядом машин вышли несколько человек и прошли в здание. После этого послышались крики и стрельба.
Шесть охранников получили ранения, преступники скрылись с места произошедшего. Первым задержали 31-летнего Эльдара Хамидова, позже остановили Toyota с другими подозреваемыми. Всего задержано восемь человек. Делом о перестрелке займется управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России. Дела расследуются по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и незаконном обороте оружия.
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