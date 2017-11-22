Суд арестовал еще одного участника перестрелки в "Москва-Сити"

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Пресненский районный суд арестовал на два месяца второго участника перестрелки на территории комплекса "Москва-Сити". Эльдар Хамидов, обвиняемый в покушении на убийство, останется под стражей до 18 января, сообщает ТАСС.

В ходе заседания следователь заявил, что раненый в перестрелке сотрудник полиции скончался в больнице. Таким образом обвинение переквалифицируют с покушения на убийство двух и более лиц на убийство.

Ранее Пресненский районный суд на два месяца арестовал Магомеда Исмаилова, обвиняемого в хулиганстве. Исмаилов свою вину не признал.

Перестрелка произошла 17 ноября на банкете в ресторане Crystal BallRoom. Причиной конфликта стал припаркованный у здания автомобиля. Во время перестрелки были ранены шесть человек, включая двух сотрудников ФГУП "Охрана" Росгвардии.

Подробнее о произошедшем в "Москва-Сити" читайте в материале портала Москва 24.