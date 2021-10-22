Свидетель рассказал о ситуации на съемочной площадке после инцидента с Болдуином

18:59
Фото: AP Photo/Cedar Attanasio
Свидетели рассказали о состоянии Алека Болдуина, который во время съемок фильма ранил из оружия двух человек. Об этом сообщает газета "Известия".
По их словам, американский актер недоумевал, как к нему мог попасть заряженный пистолет. Кроме того, Болдуина засняли плачущим во время разговора по телефону у офиса шерифа, где он давал показания.
Представитель шерифа Хуан Риос поделился, что, по мнению следователей, сцена была снята с использованием винтовочного огнестрельного оружия, когда оно было разряжено. Сейчас детективы расследуют, как и какой тип снаряда был выпущен.
Голливудский оружейник с 30-летним стажем Майк Тристан рассказал, что ответственность за безопасность оружия на съемочной площадке лежит на оружейнике. Он подчеркнул, что ответственный должен был проверить, холостые ли патроны в оружии. Также важно следить, чтобы никто из актеров и съемочной группы не наставлял пистолеты друг на друга.
По словам Тристана, Болдуин – профессионал своего дела, поэтому специалист очень удивился новости о том, что с актером произошло подобное.
Инцидент произошел на съемочной площадке в Нью-Мексико во время съемок одной из сцен картины "Ржавчина". Болдуин должен был стрелять холостыми патронами, однако пистолет оказался заряжен: пуля и осколки задели двоих человек.
Тяжелое ранение получила 42-летняя Галина Хатчинс, санавиацией ее доставили в больницу в Альбукерке, однако врачам не удалось спасти женщину. Режиссер фильма Джоэл Соуса был ранен в ключицу.
В отношении Болдуина не выдвинули обвинений. Правоохранители опросили актера, после чего его отпустили. Полиция выясняет, можно ли квалифицировать произошедшее как несчастный случай.
Актер Алек Болдуин случайно застрелил человека на съемках фильма
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