Предпринимателя Быкова повторно задержали

Фото: СК РФ

Красноярского предпринимателя Анатолия Быкова повторно задержали по подозрению в организации убийства исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова. Об этом ТАСС заявил адвокат Быкова Алексей Прохоров.

"Сообщили. Задержан по другому делу", – поясняет Прохоров, уточнив, что речь идет о деле об убийстве бизнесмена Неколова.

До этого следствие предъявило бизнесмену обвинение в организации убийства в 1994 году жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Согласно сведениям СК, Быков решился на убийство 23-летнего Наумова, который состоял в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля, после того как перед его машиной произошел взрыв.

Тогда Быков подумал, что именно они причастны к произошедшему, поскольку незадолго до этого у него случился конфликт с Наумовым.