Предпринимателя Быкова повторно задержали

Фото: СК РФ
Красноярского предпринимателя Анатолия Быкова повторно задержали по подозрению в организации убийства исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова. Об этом ТАСС заявил адвокат Быкова Алексей Прохоров.
"Сообщили. Задержан по другому делу", – поясняет Прохоров, уточнив, что речь идет о деле об убийстве бизнесмена Неколова.
До этого следствие предъявило бизнесмену обвинение в организации убийства в 1994 году жителей Красноярска Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Согласно сведениям СК, Быков решился на убийство 23-летнего Наумова, который состоял в возглавляемой бизнесменом ОПГ, и его приятеля, после того как перед его машиной произошел взрыв.
Тогда Быков подумал, что именно они причастны к произошедшему, поскольку незадолго до этого у него случился конфликт с Наумовым.