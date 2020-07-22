Захватившему заложников мужчине в Луцке предъявлено обвинение по трем статьям

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Захвативший заложников в Луцке в настоящий момент в СИЗО, ему было предъявлено обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает РИА Новости.

21 июля мужчина захватил автобус, в котором были 13 пассажиров. С собой у него были взрывчатка и оружие. При этом СБ Украины квалифицировала нападение как теракт.

В МВД заведено еще одно уголовное дело по трем статьям: "Захват заложников", "Посягательство на жизнь правоохранителя", а также "Незаконное обращение с оружием".

Как рассказали следователи, злоумышленник выдвигал общие требования и говорил о недовольстве системой.

Так, президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований мужчины.

После переговоров, продолжавшихся более 10 часов, удалось освободить всех заложников. Никто не пострадал, мужчину задержали. Им оказался гражданин Украины Максим Кривош. Он был дважды судим за тяжкие преступления, около 10 лет сидел в тюрьме. Ему 44 года.

Ранее говорилось, что захватчик автобуса в Луцке больше минуты ждал задержания возле автобуса. Видео задержания разместил в Facebook житель города.