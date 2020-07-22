Захватчик автобуса в Луцке больше минуты ждал задержания возле автобуса

07:27
Фото: соцсети
В Сети появилось видео задержания Максима Кривоша, который захватил пассажирский автобус и более 12 часов удерживал заложников в украинском Луцке.
Видео задержания разместил в Facebook житель города. На кадрах видно, как мужчина спокойно вышел из автобуса, затем делает несколько шагов и разводит руками.
После этого к нему неспешно подошли три человека, один из которых был одет в светоотражающий жилет. Сцена продолжается минуту и 15 секунд.
"Видео [о том], как террорист сдался. А для чего потом была светошумовая граната и БТР? Так и не ясно..." – написал под роликом автор Валерий Пельц.
Ранее было опубликовано видео, на котором силовики подъехали к автобусу на БТР, затем для отвлечения внимания взорвали светошумовую гранату и проникли в автобус.
Вооруженный мужчина захватил автобус пригородного сообщения в центре Луцка во вторник, 21 июля. Гражданин Украины Максим Кривош взял в заложники 13 человек.
В частности, он выражал недовольство системой и требовал у представителей властей и элит записать видео, в котором они признают себя "террористами в законе".
Кроме того, Владимир Зеленский по его просьбе рекомендовал в Facebook посмотреть фильм "Земляне". После спецоперации президент Украины удалил записанное видео.
В результате захватчика задержали. Заложники были освобождены за несколько минут до этого, раненых нет.
Кривош был дважды судим за тяжкие преступления, около 10 лет сидел в тюрьме. Ему 44 года, он родился в поселке Гай Оренбургской области СССР (сейчас на территории России).
Захватившего заложников в Луцке задержали
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