Захватчик автобуса в Луцке больше минуты ждал задержания возле автобуса

Фото: соцсети

В Сети появилось видео задержания Максима Кривоша, который захватил пассажирский автобус и более 12 часов удерживал заложников в украинском Луцке.

Видео задержания разместил в Facebook житель города. На кадрах видно, как мужчина спокойно вышел из автобуса, затем делает несколько шагов и разводит руками.

После этого к нему неспешно подошли три человека, один из которых был одет в светоотражающий жилет. Сцена продолжается минуту и 15 секунд.

"Видео [о том], как террорист сдался. А для чего потом была светошумовая граната и БТР? Так и не ясно..." – написал под роликом автор Валерий Пельц.

Ранее было опубликовано видео, на котором силовики подъехали к автобусу на БТР, затем для отвлечения внимания взорвали светошумовую гранату и проникли в автобус.



Вооруженный мужчина захватил автобус пригородного сообщения в центре Луцка во вторник, 21 июля. Гражданин Украины Максим Кривош взял в заложники 13 человек.

В частности, он выражал недовольство системой и требовал у представителей властей и элит записать видео, в котором они признают себя "террористами в законе".

Кроме того, Владимир Зеленский по его просьбе рекомендовал в Facebook посмотреть фильм "Земляне". После спецоперации президент Украины удалил записанное видео.

В результате захватчика задержали. Заложники были освобождены за несколько минут до этого, раненых нет.

Кривош был дважды судим за тяжкие преступления, около 10 лет сидел в тюрьме. Ему 44 года, он родился в поселке Гай Оренбургской области СССР (сейчас на территории России).