Число погибших при проведении работ на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11

Фото: СК РФ

Жертвой ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом стал еще один человек. Пострадавший умер в медицинском учреждении, передает ТАСС, ссылаясь на главу администрации города Андрея Лисицкого.

Таким образом, число погибших увеличилось до 11. Сообщалось, что еще пять человек находились в больнице.

Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области во время работ по очистке коллектора. В результате происшествия погибли десять человек.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности на производстве. Сообщалось, что причиной аварии мог стать выброс метана.

Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что семьи погибших при ЧП получат по 1 миллиону рублей.

