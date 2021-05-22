Число погибших при проведении работ на очистных сооружениях под Таганрогом выросло до 11

08:27
Фото: СК РФ
Жертвой ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом стал еще один человек. Пострадавший умер в медицинском учреждении, передает ТАСС, ссылаясь на главу администрации города Андрея Лисицкого.
Таким образом, число погибших увеличилось до 11. Сообщалось, что еще пять человек находились в больнице.
Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области во время работ по очистке коллектора. В результате происшествия погибли десять человек.
По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности на производстве. Сообщалось, что причиной аварии мог стать выброс метана.
Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что семьи погибших при ЧП получат по 1 миллиону рублей.
СК займется расследованием гибели рабочих под Таганрогом
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