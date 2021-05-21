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Происшествия

16:37

Друг пострадавшего под Таганрогом рабочего рассказал, что у бригады не было противогазов

происшествия регионы

Фото: СК РФ

Знакомый пострадавшего в результате ЧП в Ростовской области Дмитрий рассказал, что рабочие водоканала могли нарушить технику безопасности. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, членам бригады не выдали газоизмеритель и противогазы.

"В том поселке, куда они поехали, сливают отходы практически со всех близлежащих населенных пунктов. Газоизмеритель им не выдали, о противогазах вообще молчу. Да, они нарушили по факту технику безопасности, и, скорее всего, на них всю вину и свалят", – прокомментировал Дмитрий.

Он также предположил, что в результате ЧП был выброс метана, сероводорода или аммиака.

Инцидент произошел в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. 10 рабочих в результате ЧП погибли.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности на производстве.

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