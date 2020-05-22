В Москве скончалось 67 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве скончалось 67 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз пневмония.

По последним данным, в России зафиксировано 326 448 случая коронавируса в 85 регионах. Общее число выздоровевших составляет 99 825. За весь период зарегистрировано 3 249 летальных исхода.

Академик РАН Александр Гинцбург ранее указал, что в РФ в три-четыре раза меньше летальных исходов, чем в других странах, так как популяционный иммунитет у граждан страны выше.

В свою очередь, главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова предположила, что пандемия коронавирусной инфекции в России завершится к июлю.

Москвичей, которые переболели коронавирусом, также пригласили стать донорами. По словам медиков, после применения плазмы у болеющих COVID-19 пациентов фиксируют улучшение состояния.