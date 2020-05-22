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Москва 24

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Происшествия

12:25

Трех женщин задержали по подозрению в краже из супермаркета в центре столицы

происшествия криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники уголовного розыска задержали трех женщин, которых подозревают в краже из супермаркета в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела по связям со СМИ УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по городу Татьяну Дугину.

Как уточняется, женщин в возрасте от 31 до 38 лет задержали на улице Пресненский Вал.

По словам Дугиной, возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", а подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Согласно заявлению, которое поступило в полицию, в супермаркете на улице Большой Грузинской были замечены три женщины, которые взяли с полок средства гигиены и мясные продукты, после чего покинули магазин, игнорируя просьбы кассира вернуться и оплатить товар. Сумма ущерба составила 17 тысяч рублей.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в краже детского питания. Мужчина забрал со стеллажей товар на 9,5 тысячи рублей и скрылся.

Кроме того, в столице был задержан злоумышленник за серию краж велосипедов. Подозреваемого задержали на Волжском бульваре.

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