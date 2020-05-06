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Происшествия

12:42

В Москве задержали мужчину за серию краж велосипедов

происшествия

Фото: ГУ МВД России по Москве

В Москве задержали подозреваемого в серии краж велосипедов. Им оказался 24-летний приезжий, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В ноябре прошлого года в полицию обратилась жительница одного из домов в 1-м Спасоналивковском переулке. Она сообщила, что неизвестный похитил ее велосипед, который в подъезде был пристегнут тросом к батарее.

Подозреваемого задержали на Волжском бульваре. Полицейским удалось установить причастность задержанного еще к шести кражам.

По данным полиции, злоумышленник проникал в подъезды и крал велосипеды, перекусывая противоугонные замки. Похищенные велосипеды он продавал, а деньги тратил по своему усмотрению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее неизвестный украл велосипед курьера у ресторана на Ладожской улице, куда он приехал за едой для доставки клиенту. Общий материальный ущерб составил 12 тысяч рублей.

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