В Москве задержали подозреваемого в краже детского питания на 9,5 тыс рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже детского питания из магазина. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что заявление о краже поступило от представителя сети супермаркетов. Он сообщил, что неизвестный мужчина забрал со стеллажей детское питание и скрылся, не оплатив товар. Общая сумма украденного составила 9,5 тысячи рублей.

Позднее злоумышленник был пойман полицейскими на улице Садовая-Черногрязская.

"Оперативники задержали подозреваемого – 23-летнего уроженца Воронежской области", – пояснил источник.

По информации правоохранителей, подозреваемый уже имеет три судимости за кражи.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Москве злоумышленник был задержан за серию краж велосипедов. Подозреваемого задержали на Волжском бульваре.