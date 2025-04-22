Жителей 7 населенных пунктов эвакуируют после взрывов под Киржачом

Фото: телеграм-канал "112"

В Киржачском районе Владимирской области после взрыва боеприпасов проводится эвакуация жителей из 7 населенных пунктов: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве заявили, что в Киржаче на базе 5 школ и 2 домов культуры развернуты пункты временного размещения. Администрация района организовала автобусы для перевозки людей.

По указанию главы МЧС РФ Александра Куренкова наращиваются группировки пожарных и спасателей. Для граждан открыт телефон горячей линии 8 (4922) 39-99-99.

Взрыв боеприпасов произошел на территории Киржачского района 22 апреля. В Минобороны РФ пояснили, что взрыв снарядов случился в результате пожара в воинской части. ЧП произошло на складе военного объекта.

В настоящее время специалисты продолжают ликвидировать возгорание. Установлением обстоятельств инцидента будет заниматься специально созданная комиссия. Из-за ЧП объявлен режим ЧС.

Один из боеприпасов упал на частный дом в СНТ "Вязьма". В результате падения боеприпаса детонации не было. Никто не пострадал.

