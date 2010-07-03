Один человек пострадал в аварии с шестью машинами в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель легковушки пострадал после выезда на встречную полосу на Калужском шоссе, где он врезался в автомобили. Об этом сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в районе съезда с шоссе в сторону деревни Зименки. Водитель не справился с управлением, наехал колесом на бордюр и на встречке столкнулся с пятью машинами.

По словам представительницы ГИБДД, мужчина получил незначительные травмы.

Смертельная авария случилась сегодня утром на пересечении улицы Ясногорская с Литовским бульваром. КамАЗ, груженный песком, столкнулся с такси и опрокинулся на легковушку.

Погибли водитель и пассажир такси. Водитель грузовика не пострадал. Выяснилось, что грузовик был перегружен почти на 18 тонн.