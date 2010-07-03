Число жертв аварии с участием такси и грузовика возросло до двух

Фото: Агентство Москва/Мобильный репортер

Два человека погибли в ДТП с участием такси и грузовика в столичном районе Ясенево, сообщает Агентство "Москва". Ранее сообщалось об одном погибшем.

Жертвами трагедии оказались водитель и пассажир такси. Водитель грузовика не пострадал.

ДТП произошло в 11:15 на пересечении улицы Ясногорская с Литовским бульваром. КамАЗ, груженный песком, столкнулся с такси, в результате чего опрокинулся на легковушку. С места происшествия уже убрали все последствия аварии, движение не затруднено.

На место происшествия направлен кран, чтобы поставить грузовой автомобиль на колеса.