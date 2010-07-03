Один человек погиб в результате ДТП с такси и грузовиком

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Один человек погиб в результате аварии с участием грузовика и такси в столичном районе Ясенево, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в 11:15 на пересечении улицы Ясногорская с Литовским бульваром. КамАЗ, груженный песком, столкнулся с такси, в результате чего опрокинулся на легковушку.

На место происшествия направлен кран, чтобы поставить грузовой автомобиль на колеса.