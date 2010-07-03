Груженный песком КамАЗ опрокинулся на такси в Москве

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Грузовик, груженный песком, столкнулся с такси в столичном районе Ясенево, сообщает Агентство "Москва". В результате аварии КамАЗ опрокинулся на легковушку.

ДТП произошло на пересечении улицы Ясногорская с Литовским бульваром.

Сообщения о пострадавших не поступали. На месте происшествия работает полиция и экстренные службы.