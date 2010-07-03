Опрокинувшийся на такси грузовик был перегружен почти на 18 тонн

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Грузовик с песком, который опрокинулся на такси в столичном районе Ясенево, был перегружен почти на 18 тонн, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как пояснили в ведомстве, результаты взвешивания грузовика Scania показали, что его общая масса – 42 тонны и 690 килограммов, когда как разрешается 25 тонн. Таким образом, перегруз составил 17 тонн и 690 килограммов.

"Будем обращаться в ГУВД Москвы за возбуждением уголовного дела", – цитирует пресс-службу Дептранса Агентство "Москва".

Смертельное ДТП произошло в 11:15 на пересечении улицы Ясногорская с Литовским бульваром. КамАЗ, груженный песком, столкнулся с такси, в результате чего опрокинулся на легковушку. В результате погибли два человека: водитель и пассажир такси. Водитель грузовика не пострадал.

С места происшествия уже убрали все последствия аварии, движение не затруднено.