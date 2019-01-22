Резервный борт с пассажирами рейса Сургут – Москва вылетел из Ханты-Мансийска

Резервный борт с пассажирами изменившего маршрут самолета Сургут – Москва вылетел из Ханты-Мансийска.
"Самолет авиакомпании "Аэрофлот" только что совершил вылет из аэропорта. На борту находятся все пассажиры", – сообщили Агентству "Москва" в аэропорту Ханты-Мансийска.
Пассажир рейса Сургут – Москва во время полета потребовал направить лайнер в Афганистан. Злоумышленник заявил, что у него есть оружие, и попытался прорваться в кабину пилотов, требуя изменить курс.
Самолет перенаправили в аэропорт Ханты-Мансийска. После посадки воздушного судна злоумышленника задержали. Им оказался ранее судимый житель Сургута. Правоохранители, задержавшие правонарушителя, не нашли при нем оружия.
Следователи возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
По факту ЧП проверку начала Сургутская транспортная прокуратура. Специалисты дадут оценку "полноте досмотровых мероприятий при подготовке указанного воздушного судна к выполнению полета".
Инцидент с захватом самолета, произошедший 22 января на рейсе Сургут – Москва, завершился успешным освобождением всех пассажиров и членов экипажа. Портал Москва 24 восстановил хронику событий и попытался выяснить, что может грозить нарушителю, а также как вести себя на борту захваченного судна.
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