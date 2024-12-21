Власти немецкого Магдебурга сообщили о 68 пострадавших в результате теракта

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В результате теракта на рождественском рынке в немецком Магдебурге 68 человек получили различные травмы. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Уточняется, что 15 человек получили тяжелые травмы, 37 – ранения средней степени тяжести, 16 – легкие ранения. Еще два человека погибли.

На месте ЧП продолжают работать спасатели, врачи и другие спецслужбы.

Вечером 20 декабря неизвестный на автомобиле въехал в толпу людей в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт. Немецкие власти уже назвали это терактом.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника – им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии. По информации СМИ, он работал в одной из городских больниц.

Местные издания уточняют, что один из двух погибших был маленьким ребенком. Российское посольство в ФРГ открыло горячую линию в связи с терактом – +49 171 811 34 58. Сотрудники дипмиссии также уточняют наличие россиян среди пострадавших.