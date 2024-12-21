21 декабря, 06:50Происшествия
Власти немецкого Магдебурга сообщили о 68 пострадавших в результате теракта
Фото: ТАСС/AP/Heiko Rebsch
В результате теракта на рождественском рынке в немецком Магдебурге 68 человек получили различные травмы. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Уточняется, что 15 человек получили тяжелые травмы, 37 – ранения средней степени тяжести, 16 – легкие ранения. Еще два человека погибли.
На месте ЧП продолжают работать спасатели, врачи и другие спецслужбы.
Вечером 20 декабря неизвестный на автомобиле въехал в толпу людей в немецком Магдебурге федеральной земли Саксония-Анхальт. Немецкие власти уже назвали это терактом.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника – им оказался 50-летний выходец из Саудовской Аравии. По информации СМИ, он работал в одной из городских больниц.
Местные издания уточняют, что один из двух погибших был маленьким ребенком. Российское посольство в ФРГ открыло горячую линию в связи с терактом – +49 171 811 34 58. Сотрудники дипмиссии также уточняют наличие россиян среди пострадавших.