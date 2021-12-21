СК ходатайствует о передаче из полиции материалов по аварии на ТТК

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Москва и МО"

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению (ГСУ) СК РФ ходатайствовать о передаче из полиции материалов по факту массовой аварии на Третьем транспортном кольце (ТТК) во вторник, 21 декабря.

"В связи с широким общественным резонансом с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России материалов по факту данного ДТП", – уточнили в пресс-службе СК РФ.

Крупное ДТП произошло на внешней стороне ТТК перед въездом в Кутузовский тоннель. Водитель автомобиля Ford Explorer столкнулся с попутными машинами. Среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами

Ранее столичный главк МВД опубликовал видео допроса виновника массового ДТП на ТТК. Мужчина рассказал, что в момент аварии у него возникли галлюцинации, которые могли быть вызваны психотропными лекарственными препаратами.

В аварии были повреждены 20 автомобилей, 2 человека получили травмы.