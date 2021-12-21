СК ходатайствует о передаче из полиции материалов по аварии на ТТК

21:52
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Москва и МО"
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению (ГСУ) СК РФ ходатайствовать о передаче из полиции материалов по факту массовой аварии на Третьем транспортном кольце (ТТК) во вторник, 21 декабря.
"В связи с широким общественным резонансом с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России материалов по факту данного ДТП", – уточнили в пресс-службе СК РФ.
Крупное ДТП произошло на внешней стороне ТТК перед въездом в Кутузовский тоннель. Водитель автомобиля Ford Explorer столкнулся с попутными машинами. Среди участников аварии есть машины такси, каршеринга, а также автомобиль с дипломатическими номерами
Ранее столичный главк МВД опубликовал видео допроса виновника массового ДТП на ТТК. Мужчина рассказал, что в момент аварии у него возникли галлюцинации, которые могли быть вызваны психотропными лекарственными препаратами.
В аварии были повреждены 20 автомобилей, 2 человека получили травмы.
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