Двухлетнего ребенка ударило дверьми на станции метро "Цветной бульвар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двухлетний ребенок пострадал от удара стеклянных дверей на станции метро "Цветной бульвар", рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Там уточнили, что из стеклянных дверей выходила гражданка с коляской, от сильного сквозняка двери ударили по ребенку. На место происшествия вызвали медиков, ребенка направили в больницу.

В настоящее время столичная полиция проводит проверку.

Ранее сотрудники полиции приняли роды у женщины в вестибюле станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии подземки.

Позднее на место прибыли медики. Они заявили, что принявшие роды полицейские оказали женщине своевременную и квалифицированную помощь. Мама с ребенком были доставлены в родильный дом.