В Москве осудили женщину, отдавшую свою дочь постороннему в подземном переходе

13:04
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Мировой суд в Москве приговорил к исправительным работам 29-летнюю Ирину Логвиненко, отдавшую свою годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе, сообщает ТАСС.
Женщина осуждена за совершение преступления по статье "Оставление в опасности". С учетом позиции гособвинителя Кузьминской межрайонной прокуратуры суд назначил Логвиненко наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
16 октября этого года в подземном переходе около станции метро "Рязанский проспект" подсудимая отдала свою годовалую дочь постороннему человеку. Женщина вину в совершении преступления признала.
Ранее прокуратура потребовала лишить женщину родительских прав. В ведомстве заявили, что женщина уклонилась от своих родительских обязанностей, не позаботилась о здоровье, а также о нормальном физическом и психическом развитии ребенка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: