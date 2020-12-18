В Москве осудили женщину, отдавшую свою дочь постороннему в подземном переходе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мировой суд в Москве приговорил к исправительным работам 29-летнюю Ирину Логвиненко, отдавшую свою годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе, сообщает ТАСС.

Женщина осуждена за совершение преступления по статье "Оставление в опасности". С учетом позиции гособвинителя Кузьминской межрайонной прокуратуры суд назначил Логвиненко наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

16 октября этого года в подземном переходе около станции метро "Рязанский проспект" подсудимая отдала свою годовалую дочь постороннему человеку. Женщина вину в совершении преступления признала.

Ранее прокуратура потребовала лишить женщину родительских прав. В ведомстве заявили, что женщина уклонилась от своих родительских обязанностей, не позаботилась о здоровье, а также о нормальном физическом и психическом развитии ребенка.