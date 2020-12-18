Одинокого мальчика без верхней одежды заметили на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прокуратура Москвы инициировала проверку после обнаружения маленького ребенка без верхней одежды и без сопровождения взрослых. Мальчика обнаружили в районе Северное Измайлово.

"Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением малолетнего мальчика на Щелковском шоссе", – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего уточняются. Прокуратура также даст оценку исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

В начале декабря сотрудники Росгвардии помогли найти трехлетнего ребенка, который потерялся из-за невнимательности отца. Мужчина отвлекся на телефонный разговор, а мальчик перебежал в соседний двор.

