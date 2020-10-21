Прокуратура потребовала лишить родительских прав женщину, отдавшую дочь незнакомцу

11:43
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Прокуратура потребовала лишить женщину, которая отдала годовалую дочь незнакомому человеку в подземном переходе, родительских прав, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы столичного ведомства Людмилу Нефедову.
"В Домодедовский городской суд Московской области направлено исковое заявление о лишении женщины родительских прав", – сказала Нефедова.
Она заявила, что по итогам проверки было зафиксировано, что женщина уклонилась от своих родительских обязанностей в отношении дочери. Кроме того, по словам Нефедовой, она не позаботилась о здоровье, а также о нормальном физическом и психическом развитии ребенка.
Проверка была инициирована в связи с инцидентом, произошедшим в подземном переходе рядом со станцией метро "Рязанский проспект". Сообщается, что 29-летняя женщина оставила ребенка в коляске, передав ее незнакомому человеку.
О пропаже девочки заявила ее совершеннолетняя сестра по отцу. Ребенка обнаружили у мужчин без определенного места жительства. В настоящий момент она пребывает в детской больнице имени Сперанского.
Ранее в Москве задержали мужчину, который подозревается в истязании 4-летней приемной дочери. На теле ребенка обнаружили ссадины в детском саду. По ее словам, повреждения она получила в результате действий одного из приемных родителей.
Было возбуждено уголовное дело по статьям 117 УК РФ ("Истязание") и 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Женщину, чей муж совершил данное преступление, отстранили от опекунства. Также следователям было поручено дать правовую оценку действиям органов опеки и попечительства на предмет халатности.
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